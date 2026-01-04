Niccolò Fabi pubblica a sorpresa il video live del brano inedito Il silenzio del mattino

Il 1° gennaio, su YouTube, è stato pubblicato il video live dell’inedito “Il silenzio del mattino” di Niccolò Fabi. La registrazione, realizzata da Simone Cecchetti a Roma, offre un'intima interpretazione del brano, disponibile ora per gli ascoltatori. Un'opportunità per apprezzare la musica di Fabi in un formato che ne esalta la profondità e la semplicità.

foto di Simone Cecchetti ROMA – È disponibile su YouTube da giovedì 1° gennaio il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”. Registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour teatrale “Libertà negli Occhi” (20 novembre, Roma), il video live esce a sorpresa come augurio per il nuovo anno e come testimonianza di un tour intenso e colmo di significato per Niccolò Fabi. Il video rappresenta lo spirito sotterraneo del live, è una testimonianza simbolica del viaggio che il cantautore e i suoi compagni hanno vissuto, città dopo città, aprendo uno spiraglio al pubblico sul dietro le quinte del tour. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

