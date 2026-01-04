Neve in Toscana | scatta l' allerta meteo

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per neve nelle zone appenniniche settentrionali e orientali della Toscana, valida dalle 20 di oggi alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di pianificare gli spostamenti di conseguenza, rispettando le eventuali indicazioni delle autorità locali.

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio.Da stasera possibili deboli nevicate sull'Appennino orientale

