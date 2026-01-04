Neve in Toscana | scatta l' allerta meteo

La Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve nelle zone appenniniche settentrionali e orientali della Toscana. L’allerta, valida dalle ore 20 di oggi alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio, prevede possibili condizioni di neve che potrebbero influire sulla viabilità e sulle attività locali. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5 gennaio.Da stasera possibili deboli nevicate sull'Appennino orientale e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

