Neve in arrivo anche a Parma
A Parma, l’arrivo della neve previsto in prossimità dell’Epifania potrebbe trasformare il paesaggio urbano e delle pianure, offrendo uno scenario invernale insolito per questa zona. La possibilità di precipitazioni nevose a bassa quota rappresenta un cambiamento rispetto alle condizioni abituali, portando un’atmosfera più tipica dei mesi più freddi. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi alle eventuali conseguenze di questo evento invernale.
Parma si prepara a cambiare volto e a tingersi di bianco. Proprio nei giorni dell’Epifania, la neve potrebbe tornare a cadere anche in città e in pianura, regalando uno scenario invernale che da tempo non si vedeva con questa intensità a bassa quota.La conferma arriva da Pier Paolo Alberoni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
