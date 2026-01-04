A Parma, l’arrivo della neve previsto in prossimità dell’Epifania potrebbe trasformare il paesaggio urbano e delle pianure, offrendo uno scenario invernale insolito per questa zona. La possibilità di precipitazioni nevose a bassa quota rappresenta un cambiamento rispetto alle condizioni abituali, portando un’atmosfera più tipica dei mesi più freddi. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi alle eventuali conseguenze di questo evento invernale.

Parma si prepara a cambiare volto e a tingersi di bianco. Proprio nei giorni dell’Epifania, la neve potrebbe tornare a cadere anche in città e in pianura, regalando uno scenario invernale che da tempo non si vedeva con questa intensità a bassa quota.La conferma arriva da Pier Paolo Alberoni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Neve in arrivo anche a Parma

Leggi anche: Maltempo, neve in arrivo anche a quote basse

Leggi anche: Maltempo in arrivo: pioggia, vento e neve anche a Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltempo, allerta arancione per pioggia e neve in Emilia-Romagna: scuole chiuse, blackout e allagamenti; Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte, raffiche fino a 88 km/h: le zone a rischio il 2 gennaio; Meteo: Befana gelida e nevosa, le città a rischio; Neve e ghiaccio nei Paesi Bassi, centinaia di voli cancellati all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol.

L’Epifania porta la neve in Toscana: ecco dove e quando, scatta l’allerta gialla - Codice giallo per maltempo dalle 20 di lunedì 4 gennaio. lanazione.it