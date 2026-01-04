Nervi crolla una palma sui tavolini del chiosco

Domenica mattina a Nervi, in piazza Sciolla, si è verificato il crollo di una palma che ha colpito i tavolini del chiosco situato davanti alla stazione ferroviaria. L'incidente, avvenuto senza conseguenze per le persone presenti, ha attirato l'attenzione sulla stabilità degli alberi e sulla sicurezza pubblica. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio solleva questioni sulla manutenzione del patrimonio arboreo della zona.

Paura domenica mattina, 4 gennaio 2026, in piazza Sciolla a Nervi. Un grosso pezzo di una palma è caduto sui tavolini esterni di del chiosco che si trova davanti alla stazione ferroviaria, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Aster, i vigili del fuoco e. Palma crolla sui tavolini del chiosco, tragedia sfiorata a Nervi - Sul crollo Aster ha spiegato che la pianta presentava una grave infestazione interna da punteruolo rosso: "All'interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a t ... Una palma crolla su una sedia nel dehors di un bar, tragedia sfiorata a Nervi - Una grossa porzione della pianta si è staccata a causa del forte vento dal tronco dell'albero ed è precipitata.

Palma crolla a Nervi, sfiorato il chiosco di piazza Sciolla: nessun ferito. Aster: “Grave infestazione da punteruolo rosso” - “L’infestazione si è sviluppata in modo non visibile dall’esterno, compromettendo progressivamente la stabilità strutturale” ... lavocedigenova.it

