Nell’attacco Usa in Venezuela sarebbero morte almeno 40 persone

Secondo fonti attendibili, l’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela avrebbe provocato almeno 40 vittime tra civili e militari, oltre all’arresto del presidente Nicolás Maduro. La notizia evidenzia la gravità del conflitto e le conseguenze di un’azione militare in un contesto politico complesso. Restano da verificare i dettagli e il contesto di questa operazione, che ha suscitato forte preoccupazione internazionale.

L’ operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato all’ arresto del presidente Nicolas Maduro, avrebbe causato la morte di almeno 40 persone, tra militari e civili. Lo scrive il New York Times, citando un alto funzionario di Caracas che ha parlato in condizione di anonimato. Durante la conferenza stampa andata in scena a Washington, Donald Trump ha specificato che nessun soldato statunitense è rimasto ucciso, suggerendo che alcuni fossero rimasti feriti. Sempre il Nyt riporta che Maduro a fine dicembre avrebbe respinto un ultimatum di Trump che lo aveva esortato a lasciare l’incarico per trasferirsi in esilio dorato in Turchia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nell’attacco Usa in Venezuela sarebbero morte almeno 40 persone Leggi anche: Venezuela, attacco Usa: almeno 40 morti Leggi anche: Maduro in carcere a Brooklyn. A vicepresidente Rodriguez guida ad interim del Venezuela. Almeno 40 morti in attacco Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Usa-Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale». Ue: «Sosteniamo transizione pacifica e democratica» - Dalla Russia all’Iran, da Cuba alla Colombia fino all’Italia, l’attacco statunitense contro il Venezuela scatena una raffica di condanne e appelli alla comunità internazionale ... ilsole24ore.com

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Venezuela, Usa lancia operazione anti-narcos: navi da guerra vicino coste. Maduro: "Pace" - Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha annunciato una nuova operazione denominata “Southern Spear” per reprimere i "narcoterroristi" ... tg24.sky.it

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro'. Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi. La Corte Suprema: la vicepresidente Delcy Rodriguez assumer ad interim la presidenza #ANSA x.com

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro'. Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi. La Corte Suprema: la vicepresidente Delcy Rodriguez assumer ad interim la presidenza #ANSA - facebook.com facebook

