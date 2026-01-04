Nel ‘tesoretto’ della Finanziaria fondi per salvare la tela della Chiesa di San Cirillo a Carpino e per gli oratori

Nel ‘tesoretto’ della Finanziaria sono stati inclusi circa 200.000 euro destinati al restauro della tela della Chiesa di San Cirillo a Carpino, annunciati dalla senatrice Anna Maria Fallucchi. La somma fa parte dei fondi previsti nel cosiddetto ‘fondino’ della Manovra, destinati al recupero e alla conservazione di beni culturali e religiosi, tra cui anche gli interventi sugli oratori della zona.

Sono contemplati nel ‘fondino’, il cosiddetto ‘tesoretto’ della Manovra, i fondi per quasi 200mila euro annunciati dalla senatrice Anna Maria Fallucchi per salvare la grande tela che impreziosisce la volta della Chiesa di San Cirillo d'Alessandria in piazza del Popolo a Carpino. Compromessa dalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

