Nel ‘tesoretto’ della Finanziaria fondi per salvare la tela della Chiesa di San Cirillo a Carpino e per gli oratori

Nel ‘tesoretto’ della Finanziaria sono stati inclusi circa 200.000 euro destinati al restauro della tela della Chiesa di San Cirillo a Carpino, annunciati dalla senatrice Anna Maria Fallucchi. La somma fa parte dei fondi previsti nel cosiddetto ‘fondino’ della Manovra, destinati al recupero e alla conservazione di beni culturali e religiosi, tra cui anche gli interventi sugli oratori della zona.

Sono contemplati nel ‘fondino’, il cosiddetto ‘tesoretto’ della Manovra, i fondi per quasi 200mila euro annunciati dalla senatrice Anna Maria Fallucchi per salvare la grande tela che impreziosisce la volta della Chiesa di San Cirillo d'Alessandria in piazza del Popolo a Carpino. Compromessa dalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nel ‘tesoretto’ della Finanziaria fondi per salvare la tela della Chiesa di San Cirillo a Carpino e per gli oratori Leggi anche: Pronto il progetto per il restyling della chiesa di San Marco, finanziato con una raccolta fondi cittadina Leggi anche: Sport e valori, gli oratori al centro della Philadelphia Junior Cup nazionale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’anno economico e finanziario italiano parte con due buone notizie: la drastica riduzione dei dazi Usa sulla pasta e i dati di Unimpresa sul “tesoretto” stimato per il 2026 dal calo dello spread, pari a 7-8 miliardi di euro. Grazie Giorgia !!! x.com Aps Outdoor Experience Genova con il patrocinio e e partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio IV Media Val Bisagno organizza: " Aspettando la Befana" Domenica 4 Gennaio a partire dalle ore 10:00 presso Forte Puin con divertente cacci - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.