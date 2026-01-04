Nel reparto di pediatria di Udine Babbo Natale e due Befane per festeggiare con i più piccoli
Lunedì 5 gennaio 2026 alle 11.00, l’Associazione Diritti del Malato tornerà nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Udine per incontrare i bambini ricoverati. In questa occasione, Babbo Natale e due Befane si recheranno in reparto per condividere un momento di convivialità e sostegno, continuando una tradizione di vicinanza e solidarietà verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.
