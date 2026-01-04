Nel reparto di pediatria di Udine Babbo Natale e due Befane per festeggiare con i più piccoli

Lunedì 5 gennaio 2026 alle 11.00, l’Associazione Diritti del Malato tornerà nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Udine per incontrare i bambini ricoverati. In questa occasione, Babbo Natale e due Befane si recheranno in reparto per condividere un momento di convivialità e sostegno, continuando una tradizione di vicinanza e solidarietà verso i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Sorpresa in ospedale. Babbo Natale ’pompiere’ ha portato i regali ai bimbi della pediatria - Se c’è un posto dove Babbo Natale può arrivare sempre è tra le corsie del reparto di pediatria, dentro un ospedale che per i piccoli è il posto meno naturale che ci sia. ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale - Hanno messo da parte per qualche ora il loro inconfondibile casco per mettere in testa quello rosso di Babbo Natale. ilrestodelcarlino.it

Concerto dell’Epifania all’Ospedale di Avezzano: musica e sorrisi nel reparto di Pediatria https://www.terremarsicane.it/concerto-dellepifania-allospedale-di-avezzano-musica-e-sorrisi-nel-reparto-di-pediatria/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano #Ospe - facebook.com facebook

Ventata di allegria nel reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato di #Arezzo con i #Carabinieri. In vista del Natale doni, musica e sorrisi per i piccoli pazienti, insieme alla Filarmonica Guido di Arezzo @Usltoscsudest #PossiamoAiutarvi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.