Il tragico incendio nel bunker Constellation a Crans-Montana evidenzia gravi carenze di sicurezza, tra cui la mancanza di estintori, vigilanza e uscite di emergenza. Con una scala larga un metro e poche misure di protezione, l’incidente sottolinea l’importanza di adeguate norme di prevenzione per evitare tragedie evitabili. Un episodio che invita a riflettere sulla responsabilità nella tutela della sicurezza in ambienti a rischio.

Crans-Montana (Svizzera) - “Questa non è una disgrazia, ma una tragedia che poteva essere evitata con la prevenzione e il buon senso”. Gian Lorenzo Cornado, l’ambasciatore italiano in Svizzera, va dritto al nodo dell’inchiesta che vede indagati per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e incendio colposo Jacques Moretti e Jessica Maric, marito e moglie di origini francesi. Una tragedia assurda, un incendio che “allo stato attuale delle indagini, è stato originato dall’utilizzo di ‘fontane’, ovvero dispositivi non metallici contenenti una composizione pirotecnica che produce scintille e fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel Constellation, bunker di fuoco: “La scala larga solo un metro. Non c’erano estintori, vigilanza né uscite di sicurezza”

Leggi anche: I lavori di ristrutturazione, i pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco: cosa c'è nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. «La scala venne ridotta da tre a un solo metro»

Leggi anche: Crans-Montana, l’impianto antincendio, la scala ridotta, le uscite di sicurezza: cosa c’è nell’inchiesta per incendio e omicidio colposi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il bunker e la terrazza panoramica riscaldata; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans-Montana; Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana.

Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il bunker e la terrazza panoramica riscaldata - Il maxi incendio si è sviluppato nella notte di San Silvestro nel locale in Rue Centrale 35, nel cuore di Crans- quotidiano.net