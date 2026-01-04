Nel 2025 Plastic Free ha rimosso quasi 95 mila chili di rifiuti in Veneto

Nel 2025, Plastic Free ha contribuito alla rimozione di circa 95 mila chili di rifiuti di plastica in Veneto. L’iniziativa ha coinvolto studenti, amministrazioni comunali e cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale e azioni concrete per la tutela del territorio. L’impegno delle comunità locali ha rafforzato l’importanza di pratiche sostenibili e di un percorso condiviso verso un ambiente più pulito e rispettato.

Plastica rimossa dall'ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e ordinanze per la tutela del territorio. Anche in Veneto il 2025 è stato un anno di grandi risultati per Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica.

