NBA i Celtics di uno scatenato Brown travolgono i Clippers Ai Mavs il derby texano

I Boston Celtics, privi di Jayson Tatum, continuano a mostrare progressi e solidità, come dimostrato dalla vittoria schiacciante contro i Los Angeles Clippers con un punteggio di 146-115. Dopo un avvio di stagione difficile, la squadra ha trovato la giusta armonia, conquistando il dodicesimo successo nelle ultime quindici partite. Intanto, i Dallas Mavericks si sono aggiudicati il derby texano, consolidando il loro percorso stagionale.

Boston (Stati Uniti), 4 gennaio 2025 – Le difficoltà di inizio stagione paiono ormai soltanto un lontano ricordo per i Boston Celtics che, pur dovendo fare a meno di una pedina fondamentale come Jayson Tatum (out per la stagione a causa della rottura del tendine d'Achille rimediata a maggio scorso), sembrano aver trovato la giusta quadratura del cerchio, come dimostrano anche i risultati: quello ottenuto questa notte contro i Los Angeles Clippers – che erano reduci da sei vittorie consecutive e hanno incassato un travolgente 146-115 – è infatti il dodicesimo successo nelle ultime quindici gare per i biancoverdi.

