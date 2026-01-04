Natale in ospedale | oltre mille giocattoli per i bambini della Campania

A Natale, i volontari della Fondazione Super hanno donato oltre mille giocattoli ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici della Campania. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 250 persone durante la cena solidale “Il Giocattolo Sospeso”, ha portato un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà che testimonia l’importanza di condividere momenti di allegria anche in contesti di cura.

Una befana con il sorriso per i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici della Campania ai quali saranno donati i giocattoli dai volontari vestiti da supereroi Circa 250 persone hanno partecipato alla cena solidale "Il Giocattolo Sospeso", promossa dalla Fondazione Super .

