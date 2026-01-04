Natale e Capodanno l' Oltretorrente escluso da ogni iniziativa scelta grave e offensiva

L’Oltretorrente, quartiere storico di Parma, si trova ancora una volta escluso dalle iniziative natalizie e di fine anno organizzate dall’amministrazione comunale. La mancanza di eventi e di attenzione durante questa stagione rappresenta una scelta che, oltre a creare delusione, evidenzia una disparità nella valorizzazione delle diverse aree della città. È importante riflettere sul ruolo di inclusione e rappresentanza di tutti i quartieri nel tessuto sociale parmensi.

