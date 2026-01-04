Natale e Capodanno l' Oltretorrente escluso da ogni iniziativa scelta grave e offensiva
L’Oltretorrente, quartiere storico di Parma, si trova ancora una volta escluso dalle iniziative natalizie e di fine anno organizzate dall’amministrazione comunale. La mancanza di eventi e di attenzione durante questa stagione rappresenta una scelta che, oltre a creare delusione, evidenzia una disparità nella valorizzazione delle diverse aree della città. È importante riflettere sul ruolo di inclusione e rappresentanza di tutti i quartieri nel tessuto sociale parmensi.
“Anche quest’anno l’Oltretorrente è stato dimenticato dall’amministrazione comunale: nessuna iniziativa di rilievo, nessun segnale di attenzione durante il periodo più importante dell’anno per la vita sociale ed economica della città”. Così Pietro Vignali capogruppo del gruppo che porta il suo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
