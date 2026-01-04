Naro storia e tradizioni locali | ecco il nuovo museo multimediale
Nel centro di Naro, nasce un nuovo spazio dedicato alla storia e alle tradizioni locali. Il museo multimediale, allestito nei locali restaurati dell’ex Collegio dei Gesuiti, offre un percorso interattivo e approfondito sulla cultura della comunità. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio della città attraverso strumenti moderni, rispettando la sua storia e valorizzando le sue radici.
Nel cuore di Naro ha aperto il nuovo museo multimediale, ospitato nei locali restaurati dell’ex Collegio dei Gesuiti. L’iniziativa segna un passo importante nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione turistica del territorio.Il progetto, sostenuto dal Gal Sicilia Centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
