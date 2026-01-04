Naro storia e tradizioni locali | ecco il nuovo museo multimediale

Nel centro di Naro, nasce un nuovo spazio dedicato alla storia e alle tradizioni locali. Il museo multimediale, allestito nei locali restaurati dell’ex Collegio dei Gesuiti, offre un percorso interattivo e approfondito sulla cultura della comunità. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio della città attraverso strumenti moderni, rispettando la sua storia e valorizzando le sue radici.

