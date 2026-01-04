Napoli trauma alla caviglia per Neres | le condizioni

Napoli, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l’allenamento. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze e sui tempi di recupero. La società e i medici monitorano attentamente la situazione per valutare l’entità dell’infortunio e pianificare eventuali interventi.

David Neres ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L'attaccante del Napoli era stato costretto a lasciare il campo nel corso della gara contro la Lazio. A comunicarlo è stata la SSC Napoli, che ha reso note le prime informazioni sulle condizioni del calciatore dopo l'uscita anticipata dal match dell'Olimpico. Neres sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero e l'eventuale disponibilità per i prossimi impegni.

David Neres fuori per infortunio, il Napoli: “Problema alla caviglia da valutare” - Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore. fanpage.it

Arriva la prima diagnosi: si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia per David Neres! Il brasiliano ha abbondonato il campo al 69' visibilmente dolorante durante il match contro la Lazio #Napoli #Neres #SpazioNapoli x.com

