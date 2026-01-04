Napoli ripartire come si è finito l’anno | questo è il diktat di Conte Le ultimissime sui partenopei

Napoli si prepara a riprendere il cammino secondo le indicazioni di Conte, che punta a proseguire sulla scia degli ultimi risultati dell’anno. La sfida contro la Lazio si presenta come un ostacolo importante, richiedendo attenzione e determinazione. In questo contesto, le ultime notizie sui partenopei evidenziano un team determinato a mantenere alta la concentrazione e a consolidare la propria posizione in classifica.

Napoli, Conte vuole dare continuità ai risultati ottenuti nella parte finale del 2025. Ma la Lazio resta una squadra molto ostica. I dettagli Ripartire esattamente dalla fine. È questo il diktat in casa Napoli per l’inizio del 2026. Il 2025 si è chiuso in un crescendo rossiniano per la squadra di Antonio Conte: tre vittorie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

