Napoli ripartire come si è finito l’anno | questo è il diktat di Conte Le ultimissime sui partenopei
Napoli si prepara a riprendere il cammino secondo le indicazioni di Conte, che punta a proseguire sulla scia degli ultimi risultati dell’anno. La sfida contro la Lazio si presenta come un ostacolo importante, richiedendo attenzione e determinazione. In questo contesto, le ultime notizie sui partenopei evidenziano un team determinato a mantenere alta la concentrazione e a consolidare la propria posizione in classifica.
Napoli, Conte vuole dare continuità ai risultati ottenuti nella parte finale del 2025. Ma la Lazio resta una squadra molto ostica. I dettagli Ripartire esattamente dalla fine. È questo il diktat in casa Napoli per l’inizio del 2026. Il 2025 si è chiuso in un crescendo rossiniano per la squadra di Antonio Conte: tre vittorie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Napoli, testa alla sfida contro l’Udinese: Conte potrebbe adottare una piccola rivoluzione: le ultimissime sui partenopei
Leggi anche: Conte Napoli, rivelazione sul futuro dell’ex Juve: «Può essere davvero il suo ultimo anno alla guida dei partenopei». Ultimissime
Napoli, il sogno non è finito - La sconfitta di Como non emette nessuna sentenza definitiva, c’è tanto tempo per l’appello. corrieredellosport.it
Gli Azzurri pronti a ripartire LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #calcionapoli #seriea - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.