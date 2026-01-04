Napoli Mazzocchi orientato alla permanenza in azzurro

Pasquale Mazzocchi sembra intenzionato a continuare la sua esperienza con il Napoli. Nonostante le richieste di altri club di Serie A, il difensore azzurro preferisce rimanere in maglia partenopea, confermando l’interesse comune tra giocatore e società per un suo futuro in azzurro.

Pasquale Mazzocchi sembra destinato a proseguire la sua avventura con il Napoli. Nonostante l’interesse di diversi club di Serie A, il terzino azzurro è orientato a restare in maglia partenopea. Ne ha parlato Nicolò Schira su X. Mazzocchi resterà a Napoli? I dettagli. Scrive Schira su X: “Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie A, Pasquale Mazzocchi è orientato a restare al Napoli.” Despite the interests of some SerieA’s clubs, Pasquale #Mazzocchi is oriented to stay at #Napoli. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2026 Leggi anche: Marelli: «L’espulsione di Noslin è severa, giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic» «Seconda ammonizione severa, Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

