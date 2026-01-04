Napoli Lucca fuori anche dalla panchina | il motivo

Lorenzo Lucca non figura tra i convocati né tra le panchine per la partita tra Napoli e Lazio all’Olimpico. La sua assenza, comunicata poco prima del calcio d’inizio, suscita interesse e curiosità. La motivazione ufficiale non è ancora stata resa nota, lasciando spazio a speculazioni sulle ragioni di questa assenza improvvisa.

Assenza che fa rumore all’Olimpico. Lorenzo Lucca non è nemmeno in panchina per la sfida tra Napoli e Lazio, e il motivo arriva a ridosso del calcio d’inizio. Secondo quanto filtra da Sky Sport, l’attaccante in prestito dall’ Udinese è stato fermato da un attacco influenzale accusato già dalla mattinata. Condizioni non ottimali, scelta obbligata: non a disposizione di Antonio Conte. L’assenza pesa sul piano delle alternative offensive e inevitabilmente riaccende i riflettori anche sul mercato. Intorno a Lucca continuano a circolare sirene estere, con interessamenti dalla FC Porto e dal Benfica, oltre a attenzioni in Serie A. 🔗 Leggi su Como1907news.com

