Dopo la recente vittoria del Napoli sulla Lazio, si apre la finestra invernale di calciomercato. Mentre alcune squadre, come il Milan con l’acquisto di Niclas Fullkrug, si muovono rapidamente, emergono anche retroscena che potrebbero influenzare i piani di trasferimento, incluso il possibile addio di un attaccante. La situazione resta in evoluzione, con attenzione alle strategie delle società e alle possibili novità nelle prossime settimane.

Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio di Maurizio Sarri, si pensa anche al calciomercato. Già da due giorni è arrivato l’inizio ufficiale del mercato invernale, con alcune squadre che hanno già fatto la propria mossa tra cui il Milan, inserendo in rosa Niclas Fullkrug. Il Napoli ragiona su rinforzare la rosa, ma molto dipenderà dalle cessioni. Una di queste può essere quella di Lorenzo Lucca. Porto forte su Lucca: la situazione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Porto di Farioli è tra le squadre più interessate per Lorenzo Lucca. Il calciatore, oggi assente per febbre, potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lucca ai saluti? Spunta il retroscena che allontana l’attaccante

Leggi anche: Hojlund-Napoli, spunta un clamoroso retroscena sulla vicenda legata all’attaccante azzurro

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti? Tutto può dipendere da… Sarri!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, Vlahovic ai saluti? Spunta il Liverpool; Calciomercato Napoli Lucca può partire già a gennaio | spunta l’idea Dovbyk dalla Roma; Lucca nel mirino della Lazio! Ma c'è una condizione necessaria per far decollare la trattativa; Largo Maradona, al murale di Diego spunta un giocatore del Napoli in incognito (FOTO).

Napoli, per Lucca spunta la pista inglese: gli azzurri preferirebbero cederlo all'estero - L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro dell'attaccante in uscita dal Napoli: ... tuttomercatoweb.com

Svolta Lucca, idea pista estera! Spunta club dalla Premier, la formula - Matteo Moretto, giornalista, parla di Lucca e del suo futuro, con gennaio alle porte, sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio ... tuttonapoli.net

Manna punzecchia Lucca: "Per giocare in questo Napoli deve..." - L'attaccante belga ha riniziato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana e Antonio Conte lo ha convocato per l'impegno in Supercoppa. msn.com