Napoli il 2026 inizia con il botto per Conte Ora non c’è tempo di rifiatare visto un mese di gennaio intenso

Il 2026 per il Napoli inizia con una vittoria significativa contro la Lazio, consolidando la posizione in classifica. Tuttavia, il mese di gennaio si preannuncia molto impegnativo, richiedendo attenzione e continuità. La squadra dovrà mantenere alta la concentrazione per affrontare un periodo ricco di sfide, senza concedersi pause, per consolidare il proprio cammino nel campionato.

Napoli, il 2026 del club partenopeo inizia nel migliore dei modi vista la vittoria contro la Lazio. Ma il mese di gennaio è molto fitto Il 2026 del Napoli parte col botto: vittoria autoritaria all'Olimpico contro la Lazio e vetta della classifica mantenuta. Antonio Conte non nasconde la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi,

