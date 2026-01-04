Napoli allarme Neres | distorsione alla caviglia all’Olimpico
Durante la partita tra Napoli e Lazio all’Olimpico, David Neres ha subito una distorsione alla caviglia, costringendolo a uscire al 70’. L’infortunio rappresenta un’area di preoccupazione per il club partenopeo, che dovrà valutare le condizioni del giocatore nelle prossime ore. La vittoria ottenuta resta importante, ma l’attenzione si concentra ora sulla possibile ripercussione dell’infortunio sulla rosa e sui prossimi impegni della squadra.
Vittoria pesante, ma con una nota d’allarme in casa Napoli. Durante il match dell’Olimpico contro la Lazio, David Neres ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo al 70’, visibilmente dolorante. Gli azzurri hanno comunque portato a casa i tre punti imponendosi 0-2, grazie ai gol di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, al termine di una gara tesa e nervosa. La sfida è stata segnata anche da tre espulsioni: doppio giallo per Noslin, rosso diretto per Marusic e Mazzocchi dopo una rissa nel finale. Ora l’attenzione si sposta sulle condizioni di Neres. Nella giornata di oggi sono attesi gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con un calendario che non concede margini: il 25 gennaio il Napoli farà visita alla Juventus a Torino. 🔗 Leggi su Como1907news.com
