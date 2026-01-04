Napoli a saldo zero | piace Atta ma l’Udinese alza il muro
Il mercato invernale del Napoli si svolge con limitate possibilità di investimento, a causa delle restrizioni finanziarie imposte dai controlli esterni sui conti del club. Atta, tra i nomi più discussi, piace alla società, ma l’Udinese si oppone e alza il muro. La strategia del Napoli rimane focalizzata sulla gestione delle risorse, con l’obiettivo di rispettare le normative senza compromettere le future operazioni di mercato.
Il mercato invernale del Napoli si muove su binari obbligati. I controlli dell’organo esterno sui conti del club hanno imposto una linea chiara: nessun investimento senza una cessione preventiva. Una condizione che limita le manovre di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna, chiamati comunque a dare risposte alle richieste di Antonio Conte. La priorità resta il centrocampo. Le assenze di Anguissa e De Bruyne hanno evidenziato la mancanza di un profilo fisico, capace di reggere ritmi e duelli, più che di un semplice costruttore di gioco. Per questo motivo, nelle ultime ore, il Napoli ha intensificato i contatti sull’asse con Udinese. 🔗 Leggi su Como1907news.com
