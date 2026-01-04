Myanmar amnistia per seimila detenuti

La giunta militare del Myanmar ha annunciato l’amnistia per oltre 6.000 detenuti, in occasione dell’evento annuale. Questa decisione rappresenta un gesto che potrebbe influire sulla situazione politica nel paese, anche se i dettagli e le motivazioni rimangono ancora poco chiari. La misura ha suscitato interesse sia a livello internazionale che locale, mentre si attendono sviluppi futuri sulla questione.

15.16 La giunta militare del Myanmar ha rilasciato oltre 6.000 carcerati nell' ambito dell'amnistia annuale. Dopo l'ondata di arresti seguiti al golpe del febbraio 2021, ora per la 78ma festa di indipendenza dall'ex potenza coloniale britannica sono stati rilasciati 6.134 detenuti, tra cui 52 stranieri, uomini e donne. Lo ha deciso il presidente ad interim, il generale Min Aung Hlaing,che ha concesso l'amnistia per "motivi umanitari e compassionevoli" a persone che stavano scontando la pena, anche in campi di detenzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Myanmar, concessa l’amnistia a 6mila detenuti in occasione del giorno dell’Indipendenza Leggi anche: Giubileo detenuti, Papa Leone XIV: “Confido in forme di amnistia e indulto” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Myanmar: Festa dell'indipendenza, la giunta annuncia la liberazione di oltre 6 mila detenuti - La giunta militare del Myanmar ha annunciato oggi, 4 gennaio, la liberazione di oltre 6 mila detenuti nell'ambito di un'amnistia ... agenzianova.com Myanmar, la giunta militare annuncia un'amnistia per oltre 6mila detenuti - 000 prigionieri nell'ambito di un'amnistia annuale, in occasione della festa d'indipendenza del Paese. ansa.it

Il Myanmar ha liberato più di 6mila persone detenute, in occasione del giorno dell’Indipendenza - La giunta militare al governo in Myanmar ha approvato un’amnistia in occasione del giorno dell’Indipendenza, che si celebra ogni anno il 4 gennaio. ilpost.it

Myanmar, la giunta militare annuncia un'amnistia per oltre 6mila detenuti #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.