MusiCometaSannio XXVI edizione | un Itinerario di Pace tra note e parole

MusiCometaSannio, arrivata alla sua XXVI edizione, propone un “Itinerario di Pace” tra musica e parole nel cuore del Sannio. Organizzata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola, questa rassegna concertistica rappresenta un appuntamento consolidato per gli amanti della musica, offrendo un percorso culturale che unisce qualità artistica e valori di condivisione. Un'occasione per riscoprire la forza della musica come strumento di dialogo

La grande musica è tornata protagonista nel Sannio con la XXVI edizione di MusiCometaSannio, la storica rassegna concertistica ideata e programmata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola. Un appuntamento che da oltre un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per il territorio. Per questa edizione 2026, la rassegna assume una valenza simbolica ancora più forte adottando il sottotitolo “Voci e Accordi di Pace”. Non sarà solo una suggestione musicale, ma un connubio tra diverse arti grazie alla collaborazione con “ Bereshit Teatro”. Ogni concerto è stato inaugurato da un reading curato da Angelo Maiello, trasformando l’evento in un momento di riflessione collettiva sul ruolo dell’arte come veicolo di fratellanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

