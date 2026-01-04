Musica e magia all' ospedale di Nocera | arriva la Befana in TIN e Pediatria

Arriva la Befana all'ospedale di Nocera Inferiore, portando momenti di speranza e serenità ai pazienti più piccoli. La collaborazione tra la Terapia Intensiva Neonatale, guidata dal dottor Giuseppe Marchesano, e il reparto di Pediatria, diretto dal dottor Luigi Masini, si inserisce in un'iniziativa promossa dalla Direzione Sanitaria del Presidio “Umberto I”. Un momento di vicinanza e solidarietà per i bambini ricoverati.

Arriva la Befana all'ospedale di Nocera Inferiore: la Terapia Intensiva Neonatale (TIN), diretta dal dottor Giuseppe Marchesano, in sinergia con l'UOC di Pediatria del dottor Luigi Masini, e con il coordinamento della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero "Umberto I", infatti, promuove un.

