Muro messo in sicurezza lungo via dei Bastioni

È stato messo in sicurezza un tratto del muro lungo via dei Bastioni a Firenze. I lavori, parte della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli, sono entrati nella fase finale, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la fine dell’anno. La manutenzione si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e miglioramento della viabilità nella zona, garantendo maggiore sicurezza e qualità dell’ambiente urbano.

di Emanuele Baldi FIRENZE Tra una ventina di giorni i cantieri della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli compiranno un anno (la prima ruspa entrò in azione il 25 gennaio 2025 all’indomani dell’inaugurazione della Vacs, la variante al centro storico in San Marco) e i lavori ora entrano nella fase più calda con un ’girone di ritorno’ che dovrà portare al completamento dell’opera entro fine anno, fase di pre-esercizio compresa. E mentre lungo il Pian di Ripoli e in buona parte dei rioni di Gavinana e Bellariva i cantieri sono in fase avanzatissima, questi saranno i mesi dello sprint per i lavori sui viali di circonvallazione, partiti dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muro messo in sicurezza lungo via dei Bastioni Leggi anche: A Firenze nuova fase dei lavori in via dei Bastioni Leggi anche: Un muro di due metri e mezzo lungo il Castro, la protesta dei cittadini di via Salvi Castellucci Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Muro messo in sicurezza lungo via dei Bastioni; Cinta magistrale, al via il ripristino e messa in sicurezza del muro di San Zeno in Monte; Cinta Magistrale, partono i lavori di ripristino del muro lungo il percorso di via San Zeno in Monte a Verona; Tragedia in montagna, base jumper precipita lungo la parete rocciosa e muore. Guerra Ucraina, Usa per un muro di sicurezza lungo il fronte. Le possibili nuove garanzie a Kiev - Missili da crociera Tomahawk, revisione o cancellazione dei limiti imposti all’esercito ucraino e la creazione di una barriera di sicurezza lungo la futura linea del cessate il fuoco. ilmessaggero.it Wp, 'Gli Usa ipotizzano un muro di sicurezza sul fronte ucraino' - Missili a lungo raggio Tomahawk, rimozione o modifica dei limiti all'esercito e la costruzione di un muro di sicurezza sulla linea del cessate il fuoco: sono alcune delle ipotesi evocate da funzionari ... ansa.it Sicurezza idraulica alla Tinaia: inizia la costruzione del muro - Lunedì prossimo iniziano i lavori da parte della Regione Toscana lungo via della Tinaia per costruire un muro ai fini di una maggiore sicurezza idraulica. lanazione.it 2 Hour of Gentle Bedtime Stories with Capybara | Relaxing Sleep Tales for Kids HO MESSO UNA LETTERINA SOTTO L'ALBERO DI NATALE COME FECI ALCUNI ANNI FA (15 o poco piu') PER IL MURO DEL CASTELLO DI LEPORANO,, OGGI HO FATTO UNA NUOVA RICHIESTA A BABBO NATALE O LA BEFANA SE MI PORTA UNA B - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.