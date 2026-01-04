Il 71enne Claudio Ridolfo, residente a Caorso, è deceduto pochi giorni dopo un incidente avvenuto in tangenziale lo scorso 29 dicembre. Rimasto gravemente ferito nello schianto frontale, le sue condizioni sono peggiorate nel corso dei giorni. La vicenda evidenzia la gravità degli incidenti stradali e la necessità di attenzione e prudenza alla guida.

Non ce l’ha fatta il 71enne Claudio Ridolfo, residente a Caorso, rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto in tangenziale lo scorso lunedì 29 dicembre. Da subito le sue condizioni erano parse molto gravi e, dopo aver ricevuto le prime cure sanitarie, era stato trasferito in volo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto

Leggi anche: Morto pochi giorni dopo lo schianto: addio al 22enne Alex Ugolini

Leggi anche: Dramma nella notte in Tangenziale: salvo dopo lo schianto, muore travolto mentre riceve aiuto. Altri tre feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La star di Wire Isiah Whitlock Jr. muore all’età di 71 anni pochi giorni dopo la morte del co-protagonista; Carlo Luigi Montalbetti morto in casa, indagata la moglie per omicidio; Muore per un’emorragia tifoso della Samb: Gianluca Roberti era stato assunto come autista pochi giorni fa; La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l'ecografia in ospedale, madre denuncia: Mi hanno detto stai zitta.

Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto - Non ce l’ha fatta il 71enne Claudio Ridolfo, residente a Caorso, rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto in tangenziale lo scorso lunedì 29 dicembre. ilpiacenza.it