Mudang | Two Hearts è a rischio cancellazione? Il team è nei guai e sta effettuando molti licenziamenti

Mudang: Two Hearts, gioco stealth presentato all’Xbox Games Showcase 2025, potrebbe essere a rischio cancellazione. Il team di sviluppo sta affrontando difficoltà finanziarie e ha annunciato numerosi licenziamenti, sollevando dubbi sulla possibilità di finalizzare il progetto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, e il destino del titolo rimane incerto.

Mudang: Two Hearts, promettente sparatutto stealth presentato all' Xbox Games Showcase 2025, potrebbe non vedere mai la luce. Negli ultimi giorni sono emerse numerose segnalazioni non ufficiali che dipingono una situazione estremamente critica per EVR Studio, il team responsabile del progetto. Tra licenziamenti, silenzi prolungati e infrastrutture online scomparse, il futuro del gioco appare sempre più incerto. Al momento non esistono comunicazioni formali da parte dello studio, ma l'insieme degli indizi alimenta seri dubbi sulla sopravvivenza del titolo. Il gioco aveva attirato grande attenzione durante la sua presentazione, grazie a un trailer esteso che mostrava un'esperienza fortemente ispirata a Splinter Cell, con elementi stealth marcati e un'identità stilistica originale.

