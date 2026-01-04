Mostra fotografica Oggettivo particolare di Paolo Coltro alla sede Club Sommozzatori Padova
Dal 7 gennaio, presso la sede del Club Sommozzatori Padova, torna l’esposizione fotografica “Oggettivo particolare” di Paolo Coltro. L’evento apre la ripresa delle attività di “Sottosopra”, il contenitore culturale promosso dal Club con il patrocinio del Comune di Padova. Una mostra che invita a scoprire il talento del fotografo e a condividere un momento di cultura e riflessione nel territorio.
Riprende mercoledì 7 gennaio l’attività di “Sottosopra” il contenitore culturale ideato dal Club Sommozzatori Padova, con il patrocinio del Comune di Padova. Nella grande sala multimediale della storica sede in Via Cornaro 1 a fianco dell’ex Macello, alle ore 18,00 sarà inaugurata la mostra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
