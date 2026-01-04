Mosca | Abbattuti 90 droni ucraini

Nella notte, il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto circa 90 droni ucraini su diverse regioni del paese. L'evento si inserisce nel contesto delle tensioni militari tra Russia e Ucraina, evidenziando l’intensificarsi delle attività di droni nella regione. La notizia viene riportata ufficialmente come parte delle operazioni di difesa russa, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui danni causati.

7.10 Novanta droni ucraini sarebbero stati abbattuti durante la notte su diverse regioni russe, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. Lo scrive la Tass. I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 37 velivoli senza pilota nella regione di Bryansk, 22 nella regione di Kursk e 11 nella regione di Mosca, di cui tre diretti verso la capitale.

Guerra Ucraina, droni russi contro Zaporizhzhia: 737 attacchi in 24 ore. Mosca, consegnati a Usa i dati dei droni diretti alla residenza di Putin - Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 64 droni ucraini la scorsa notte: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. ilmessaggero.it

"Le prove". Mosca diffonde le immagini di un drone abbattuto: "È tra quelli che volevano colpire la residenza di Putin" - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza ... huffingtonpost.it

L'Ucraina colpisce per la prima volta un sottomarino russo con droni subacquei

Abbattuti 26 droni che si dirigevano verso Mosca, Sindaco di Mosca Sergey Sobyanin #succedeoggi - facebook.com facebook

UCRAINA | Kiev: 'contro Zaporizhzhia 737 attacchi russi in 24 ore'. Mosca: 'Nella notte intercettati e distrutti 64 droni ucraini' #ANSA x.com

