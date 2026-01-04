Morto per sospetta intossicazione disposta l’autopsia Chi era la vittima

A Montevarchi, un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale dopo essere stato ricoverato per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La vittima è Rosario Zaccari, e sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. L’evento si è verificato venerdì 2 gennaio, suscitando attenzione sulla sicurezza domestica e le possibili fonti di monossido di carbonio.

Montevarchi (Arezzo), 4 gennaio 2026 – Sarà l' autopsia a chiarire le cause della morte di Rosario Zaccari, 68 anni, deceduto venerdì 2 gennaio all'ospedale valdarnese della Gruccia, dove era stato ricoverato dopo essere stato soccorso per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'accertamento, disposto dalla procura di Arezzo, dovrà verificare se i sospetti degli inquirenti siano fondati. Si teme infatti che nell'appartamento di via Ammiraglio Ernesto Burzagli a Montevarchi dove l'uomo viveva con la compagna, si sia verificata una fuoriuscita di gas. Fuga di gas in un'abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno.

