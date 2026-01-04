Morto per sospetta intossicazione disposta l’autopsia Chi era la vittima

Da lanazione.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montevarchi, un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale dopo essere stato ricoverato per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La vittima è Rosario Zaccari, e sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. L’evento si è verificato venerdì 2 gennaio, suscitando attenzione sulla sicurezza domestica e le possibili fonti di monossido di carbonio.

Montevarchi (Arezzo), 4 gennaio 2026 – Sarà l' autopsia a chiarire le cause della morte di Rosario Zaccari, 68 anni, deceduto venerdì 2 gennaio all'ospedale valdarnese della Gruccia, dove era stato ricoverato dopo essere stato soccorso per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'accertamento, disposto dalla procura di Arezzo, dovrà verificare se i sospetti degli inquirenti siano fondati. Si teme infatti che nell'appartamento di via Ammiraglio Ernesto Burzagli a Montevarchi dove l'uomo viveva con la compagna, si sia verificata una fuoriuscita di gas. Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

morto per sospetta intossicazione disposta l8217autopsia chi era la vittima

© Lanazione.it - Morto per sospetta intossicazione, disposta l’autopsia. Chi era la vittima

Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia

Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre | L'ospedale le aveva rimandate due volte a casa; Sospetta intossicazione alimentare, morta una quindicenne; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare.

morto sospetta intossicazione dispostaMadre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

morto sospetta intossicazione dispostaMadre e figlia morte per sospetta intossicazione, cinque sanitari indagati - Sui tragici eventi di Pietracatella riguardanti la morte di madre e figlia per sospetta intossicazione, la Procura della ... molisenetwork.net

morto sospetta intossicazione dispostaCampobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre - Ipotesi intossicazione alimentare ma restano aperte altre piste investigative. novella2000.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.