Morto Francesco Paolo Casavola presidente emerito Corte Costituzionale

È deceduto nella notte il professor Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale. Nato nel 1931, giurista di rilievo, ha insegnato istituzioni di diritto romano all’Università Federico II e ha diretto la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo dal 1983 al 1986. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama giuridico italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto É morto la scorsa notte il professor Francesco Paolo Casavola. Classe 1931, giurista, é stato ordinario di istituzioni di diritto romano all'Università Federico II ed ha diretto la facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo federiciano dal 1983 al 1986. Nel 1986 é stato nominato giudice costituzionale, eletto presidente della Corte l'11 novembre 1992 fino al 1995. Ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Comitato nazionale per la bioetica nel 2006 e, inoltre, dal 1998 al 2009 è stato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Il prossimo 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni.

