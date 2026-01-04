Morti tutti e tre una strage Schianto devastante tragedia in Italia | tutto in pochi istanti
Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la via Severiana ad Ardea, nel sud di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, un sorpasso azzardato ha portato a uno schianto frontale che ha causato la morte di tre persone. L’incidente ha suscitato grande cordoglio e si attende l’esito delle indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Un sorpasso azzardato e uno schianto frontale devastante. È questo, secondo le prime ricostruzioni, l’origine del gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la via Severiana, ad Ardea, nel quadrante sud dell’area metropolitana di Roma. Il bilancio è drammatico: tre morti e un ferito grave. L’incidente si è verificato poco dopo le 20, in un tratto di strada particolarmente insidioso. Coinvolte due automobili, un’ Alfa Romeo e una Nissan Juke, che si sono scontrate frontalmente nei pressi di una curva. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a tre delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
