Morte di Aurora Livoli parla la ragazza aggredita in metro da Velazco | Mi disse | Ti spezzo il collo

Una ragazza aggredita in metro da Velazco ha raccontato: “Mi disse: Ti spezzo il collo”. Questa testimonianza si aggiunge a quella di un’altra giovane avvicinata e minacciata dallo stesso uomo prima di Aurora Livoli, che recentemente ha perso la vita. Le testimonianze evidenziano un comportamento inquietante e sollevano preoccupazioni sulla sicurezza nelle stazioni e sui mezzi pubblici.

Prima di Aurora Livoli un'altra ragazza era stata avvicinata in stazione e minacciata da Velazco. "Disse che mi avrebbe spezzato il collo, poi per fortuna è arrivato il treno".

Morte di Aurora Livoli, il commovente gesto dei suoi genitori. Lo zio: "Aspettiamo l'esito dell'autopsia" - Commovente gesto da parte dei genitori di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile di un condominio a Milano ... notizie.it

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, è un 56enne con precedenti per violenza sessuale - Sono state le immagini delle telecamere della metropolitana a far convergere su di lui le indagini della Procura. rainews.it

Morte di Aurora Livoli, fissato per l’8 gennaio l’interrogatorio dell’indagato. L’autopsia ipotizza uno strangolamento. Il 57enne peruviano è già in carcere per una tentata rapina Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Milano, c’è un indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli: è un uomo di 56 anni x.com

