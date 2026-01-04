Morire in vacanza | Letizia e la tragedia di Fuerteventura Il malessere gli accessi in ospedale poi la trovano senza vita

Letizia, turista italiana, ha trascorso le festività a Fuerteventura. Dopo aver accusato un malore, è stata ricoverata in ospedale. Purtroppo, le autorità hanno successivamente comunicato il decesso della donna, avvenuto durante il soggiorno. La vicenda solleva domande sulla sicurezza e sulle cause di questa tragedia in una delle mete turistiche più apprezzate.

Firenze, 4 gennaio 2025 – Era a Fuerteventura per qualche giorno di vacanza in questa pausa natalizia. Giorni per staccare la spina e stare con gli amici in una bellissima isola come Fuerteventura, tra mare cristallino e suggestivi paesaggi vulcanici. E invece sull’isola Letizia Ciampi, 47 anni, di Firenze, è morta in seguito a un probabile malore. Dopo una serie di avvisaglie che l’avevano convinta ad accedere al pronto soccorso dell’isola per ben due volte. Era stata visitata ma poi rimandata a casa. Cosa è accaduto. Tutto comincia il 31 dicembre, quando Letizia, che viveva a Firenze, agente di commercio, sbarca sull’isola per qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morire in vacanza: Letizia e la tragedia di Fuerteventura. Il malessere, gli accessi in ospedale, poi la trovano senza vita Leggi anche: Va all’ospedale due volte ma la dimettono, poi Letizia muore all’improvviso mentre è in vacanza: “Orribile” Leggi anche: Neonato muore dopo il parto cesareo d'urgenza: il malessere, la corsa all'ospedale e la tragedia. La denuncia della famiglia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Letizia Ciampi morta in vacanza alle Canarie, era andata due volte in ospedale: sempre dimessa - Letizia Ciampi, 47 anni, originaria di Firenze, è stata trovata senza vita nella mattina di venerdì 2 ... today.it

I medici scambiano edema polmonare per “stress”: Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni - Letizia Ciampi, 47 anni, trovata morta a Fuerteventura dopo due accessi in ospedale per dolori al petto. fanpage.it

Prima andavi in vacanza solo per mandare le cartoline agli amici e farli morire d'invidia, 15 giorni a focene a mandare le cartoline di Miami. #brignano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.