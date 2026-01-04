Moretto | Bartesaghi? Il Milan è contentissimo delle prestazioni Previsti contatti per…

Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha intervistato Matteo Moretto, che ha commentato le recenti prestazioni di Davide Bartesaghi al Milan. Moretto ha sottolineato come il club sia soddisfatto dell’attuale rendimento del giocatore e ha annunciato possibili contatti per il rinnovo contrattuale. Questo aggiornamento offre uno sguardo sulla situazione futura di Bartesaghi e sugli sviluppi in casa rossonera.

Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Davide Bartesaghi al Milan: le sue parole sul rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

