Moretto | Bartesaghi? Il Milan è contentissimo delle prestazioni Previsti contatti per…
Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha intervistato Matteo Moretto, che ha commentato le recenti prestazioni di Davide Bartesaghi al Milan. Moretto ha sottolineato come il club sia soddisfatto dell’attuale rendimento del giocatore e ha annunciato possibili contatti per il rinnovo contrattuale. Questo aggiornamento offre uno sguardo sulla situazione futura di Bartesaghi e sugli sviluppi in casa rossonera.
Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Davide Bartesaghi al Milan: le sue parole sul rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Moretto: "Previsti contatti verso fine stagione per rinnovare e adeguare il contratto di Bartesaghi" - Davide Bartesaghi, è un piacere ripetersi partita dopo partita, è la più bella sorpresa di questa prima parte di stagione rossonera. milannews.it
Milan, su Bartesaghi c'è anche il Pisa - Il Milan apre alla cessione in prestito del terzino Bartesaghi, decisione presa. calciomercato.com
Milan, sondaggi dalla Premier League per Bartesaghi - Il numero 33 rossonero ha stabilmente preso il posto da titolare nello scacchiere di Massimiliano Allegri, superando nelle ... calciomercato.com
Moretto: “Negli ultimi mesi diversi club di Premier League si sono interessati a Davide #Bartesaghi. Ad oggi non ci sono proposte ufficiali. A maggio il ragazzo ha firmato il rinnovo fino al 2030 a 600.000€ netti annui. Il Milan è molto contento delle prestazioni d x.com
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul caso Juan David Arizala nel corso di un video sul suo canale YouTube. Il giornalista ha spiegato che il terzino colombiano, inizialmente seguito dal Milan, era destinato a un percorso gradual - facebook.com facebook
