Monza non dimentica il disastro ferroviario e quei monzesi accorsi per salvare centinaia di pendolari

Il 5 gennaio 1960, Monza fu testimone di un tragico disastro ferroviario che rimase impresso nella memoria collettiva. In quella fredda mattina di inverno, sotto una coltre di nebbia, i cittadini si mobilitarono immediatamente per soccorrere i pendolari coinvolti. Un evento che ancora oggi rappresenta un momento importante nella storia della città, testimonianza della solidarietà e del senso di comunità dei monzesi.

Quel 5 gennaio 1960 è scritto nella storia e nella memoria dei monzesi. Il boato, in quella mattina di inverno quando la città era avvolta dalla nebbia. La corsa di tanti che abitavano vicino al luogo della tragedia per prestare i primi soccorsi a chi era rimasto incastrato tra le lamiere.

Monza ricorda le vittime della strage ferroviaria del 5 gennaio 1960: a 66 anni dalla tragedia una cerimonia per non dimenticare le 17 vittime. Era una mattina d'inverno quando un convoglio deragliò all'altezza del sovrappasso di Viale Libertà

