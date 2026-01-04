Montella fiaccolata a cavallo per l’Epifania

Il 5 gennaio 2026, Montella ospita una fiaccolata a cavallo in occasione dell’Epifania. L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 17, offrirà un’occasione per vivere una serata tradizionale e suggestiva nel rispetto delle usanze locali. Un momento di condivisione e di atmosfere autentiche, ideale per chi desidera partecipare a una manifestazione semplice e significativa.

