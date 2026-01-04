Monster Hunter Wilds in arrivo su Nintendo Switch 2? Spuntano i possibili preset grafici
Le voci riguardanti l’arrivo di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 si fanno sempre più insistenti. Recenti indiscrezioni suggeriscono l’introduzione di preset grafici dedicati, che potrebbero migliorare l’esperienza visiva su questa nuova console. Restano da attendere conferme ufficiali, ma l’ipotesi si configura come una possibilità concreta nel panorama delle future uscite.
Le possibilità di vedere Monster Hunter Wilds approdare su Nintendo Switch 2 appaiono sempre più concrete. Nelle ultime settimane sono emerse nuove informazioni non ufficiali che puntano in questa direzione, alimentando le speculazioni su una conversione già in lavorazione e dopo i primi riferimenti individuati nel codice del gioco, ora spuntano anche presunti preset grafici pensati specificamente per la nuova console Nintendo. Pur in assenza di conferme ufficiali da parte di Capcom, il quadro complessivo inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Il primo indizio è arrivato da un aggiornamento recente di Monster Hunter Wilds, all’interno del quale è stata individuata una stringa che fa esplicito riferimento a una versione Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it
