Monoclonali rifiutate in pandemia così Locatelli inguaia Speranza

Durante la pandemia, la decisione di rifiutare l’uso degli anticorpi monoclonali ha sollevato discussioni. Secondo alcuni esperti, un’applicazione più rigorosa del principio di precauzione avrebbe potuto offrire maggiore protezione alle categorie a rischio, attraverso la somministrazione di terapie mirate e attive sulle varianti circolanti. Questa scelta ha implicazioni importanti nel contesto delle strategie di prevenzione e gestione del Covid-19.

«Per il principio di precauzione avremmo dovuto proteggere il più possibile categorie a rischio, infondendo loro anticorpi monoclonali, ovviamente a condizione che gli stessi fossero attivi sulle varianti al tempo circolanti, per prevenire lo sviluppo di una patologia conclamata». La desecretazione dell’audizione in commissione Covid e le clamorose ammissioni dell’ex presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli confermano i retroscena del «Giornale» sulle 10mila dosi gratuite ( rifiutate da Aifa ) da parte del colosso farmaceutico Ely Lilly nell’ottobre 2020. Nelle scorse settimane abbiamo ricostruito la vicenda grazie alla corrispondenza depositata in commissione Covid dall’ex numero due Oms Ranieri Guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Monoclonali rifiutate in pandemia, così Locatelli inguaia Speranza Leggi anche: Pandemia, l'ex pm inguaia Conte e Speranza Leggi anche: Palù: "Assurdo rinunciare alle monoclonali gratis in pandemia" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Monoclonali rifiutate in pandemia, così Locatelli inguaia Speranza - L'ex presidente del Consiglio superiore della Sanità ammette: "Per precauzione avremmo dovuto curare i fragili con le monoclonali". ilgiornale.it

Palù: "Assurdo rinunciare alle monoclonali gratis in pandemia" - "Appena arrivato all’Aifa mi sono battuto per introdurre i farmaci monoclonali in Italia, ho trovato assurdo restiture le 10mila dosi offerte da Ely Lilly e l’ho detto alla Corte dei Conti". ilgiornale.it

