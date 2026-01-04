Modello Red per i pensionati si inoltra anche se si è presentato il 730

Il Modello Red per i pensionati deve essere presentato anche se si è già inviato il 730. Questa richiesta nasce dalla necessità di comunicare specifiche situazioni fiscali che richiedono un secondo adempimento. È importante conoscere i casi in cui la presentazione del Modello Red è obbligatoria, per evitare eventuali sanzioni e rispettare le normative fiscali vigenti. Di seguito, una guida chiara e dettagliata sulla procedura corretta.

Dopo aver compilato e trasmesso la dichiarazione dei redditi, sono tenuto a presentare anche il Modello Red? È una domanda che si stanno ponendo molti pensionati alle prese con la documentazione fiscale: la risposta è sì, quando si vengono a verificare determinate situazioni è obbligatorio effettuare il doppio invio. I dubbi e le perplessità sulla necessità di effettuare le due operazioni nascono dal fatto che si stanno trasmettendo le stesse informazioni all’Agenzia delle Entrate e all’Inps. Perplessità logiche, ma il doppio invio in alcuni casi è obbligatorio. Modello Red, quando è necessario presentarlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

