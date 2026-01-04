Miyazaki le colonne sonore dal vivo alla Sala dei Giganti

Venerdì 6 marzo, alla Sala dei Giganti di Padova, si terrà il concerto “Miyazaki - le colonne sonore dal vivo”. Un’occasione per ascoltare le musiche delle celebri pellicole di Hayao Miyazaki interpretate dal vivo, offrendo un momento di ascolto e riflessione. L’evento, promosso attraverso Facebook, invita gli appassionati di cinema e musica a vivere un’esperienza unica nel rispetto delle normative vigenti.

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1061527222791284Venerdì 6 marzo in programma il concerto “Miyazaki - le colonne sonore dal vivo a Padova”. Appuntamento alle ore 21.15 alla Sala dei Giganti - Palazzo LivianoBiglietti solo online su app DICE: https:link.dice.fmXd4d5d3f9734. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

