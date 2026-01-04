Missili e razzi blitz Usa in Venezuela Trump | Il Paese a noi fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno per governare | Maduro atterrato a New York | trasferito nel carcere di Brooklyn
Negli ultimi giorni, tensioni tra Venezuela e Stati Uniti sono aumentate, con operazioni militari e arresti di figure chiave come Maduro, ora trasferito a Brooklyn. Trump ha dichiarato che il Paese rimane sotto il suo controllo fino alla transizione. Dopo azioni contro le navi venezuelane, alle 7 ora italiana è iniziato un bombardamento. Questi eventi segnano un momento di forte instabilità nella regione.
Dopo i colpi alle navi delle settimane scorse, alle 7 (ora italiana) scatta il bombardamento. In pochi secondi vengono prelevati il leader di Caracas e la moglie, portati in serata a New York. Gli Usa: saranno incriminati per narcoterrorismo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Il Paese a noi fino alla transizione». Machado? Non ha il sostegno per governare» | Maduro è a New York: trasferito nel carcere del Chapo (e Ghislaine Maxwell)
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump: «Governeremo il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere». L'aereo con Maduro arrivato a New York
Attacco Usa in Venezuela, catturato Maduro. Trump: «Il Paese a noi».
Licusati Live. . Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino López ha denunciato un attacco militare statunitense contro il Venezuela, affermando che missili e razzi sarebbero stati lanciati da elicotteri americani contro aree civili di Caracas e contro alt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.