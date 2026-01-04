Missili e razzi blitz Usa in Venezuela Trump | Il Paese a noi fino alla transizione Machado? Non ha il sostegno per governare | Maduro atterrato a New York | trasferito nel carcere di Brooklyn

Negli ultimi giorni, tensioni tra Venezuela e Stati Uniti sono aumentate, con operazioni militari e arresti di figure chiave come Maduro, ora trasferito a Brooklyn. Trump ha dichiarato che il Paese rimane sotto il suo controllo fino alla transizione. Dopo azioni contro le navi venezuelane, alle 7 ora italiana è iniziato un bombardamento. Questi eventi segnano un momento di forte instabilità nella regione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.