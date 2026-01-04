Milan Theo Hernandez non tornerà da avversario | da scartare la pista Juventus | PM NEWS
Secondo fonti affidabili, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, non tornerà a vestire la maglia della Juventus. La pista che lo collegava ai bianconeri è stata esclusa, confermando la sua permanenza altrove. Questa notizia chiarisce le future mosse di mercato e permette di fare chiarezza sulle opzioni disponibili per le due squadre.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez non sarà un giocatore della Juventus. Smentite le voci circolate in mattinata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Bisogna prendere esempio da Modric. Theo Hernández lo seguo in Arabia, ma …”
Leggi anche: Theo Hernandez verso l’Italia: pista Juve dall’Arabia
JUVE ALL'ORIZZONTE PER THEO HERNANDEZ Theo Hernandez vede il suo futuro lontano dall'Arabia e la sua volontà sembrerebbe un ritorno in Europa L'indiscrezione arriva da Carlo Pellegatti: il terzino ex Milan sarebbe tentato dalla Juventus, ma il - facebook.com facebook
Doppietta Theo #Hernández, #Inzaghi vola Il 2025 dell’Al Hilal di Simone Inzaghi si è concluso con la sedicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Protagonista assoluto l’ex Milan Theo Hernández che, con una doppietta, ha regalato i tre punti a x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.