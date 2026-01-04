Milan Theo Hernandez non tornerà da avversario | da scartare la pista Juventus | PM NEWS

Secondo fonti affidabili, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, non tornerà a vestire la maglia della Juventus. La pista che lo collegava ai bianconeri è stata esclusa, confermando la sua permanenza altrove. Questa notizia chiarisce le future mosse di mercato e permette di fare chiarezza sulle opzioni disponibili per le due squadre.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez non sarà un giocatore della Juventus. Smentite le voci circolate in mattinata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

