Milan Primavera i rossoneri tornano alla vittoria | battuta la Roma dell’ex Guidi
Il Milan Primavera torna alla vittoria nel campionato 2026, battendo la Roma 2-1 a Carate Brianza. La squadra rossonera, con reti di Plazzotta e Castiello, ottiene un risultato importante dopo un periodo senza successi. Ecco il riepilogo della partita e i principali dettagli di un incontro che segna un passo avanti per i giovani rossoneri.
Il Milan Primavera torna in campo a Carate Brianza e conquista la prima vittoria del 2026: 2-1 grazie a Plazzotta e Castiello, il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Roma Primavera, Guidi alla vigilia del derby: “Puntiamo alla prestazione e lavoriamo per la vittoria”
Leggi anche: Arena e Lulli scatenati, la Roma Primavera batte 5-0 il Monza: Guidi torna alla vittoria
Cagliari-Milan 0-1, Leao riporta i rossoneri in testa alla classifica – Rivivi la partita; Roma beffata nel finale: il Milan la vince all'89'. Vetta in discussione; Cagliari-Milan, le pagelle: Leao torna e la decide, Modric è onnipresente; Cagliari-Milan 0-1: Leao regala i primi 3 punti del 2026.
Diretta/ Milan Roma Primavera (risultato finale 2-1): Castiello vale tre punti al 90'! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Milan Roma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net
Primavera, Mister Renna sorride: “Partita molto combattuta, i ragazzi hanno reagito bene dopo il pari” - Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. milannews.it
Milan Primavera, ecco la classifica dei giovani rossoneri - 0, contro il Parma Dopo ben sei giornate, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna è tornato alla vittoria ... milannews24.com
Castiello show con il Milan Primavera: "Grande emozione. Dedico il gol alle vittime di Crans-Montana" x.com
Di Nunzio dopo Milan-Roma 2-1: «Ci rifaremo» Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan Primavera, Alessandro Di Nunzio ha commentato così la prestazione della Roma Primavera: «Sicuramente abbiamo giocato una buona partita, meritavamo molto di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.