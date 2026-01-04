Milan niente Juventus per Theo! Maignan verso il rinnovo di contratto mentre Nkunku…
Le ultime notizie dal Milan di Allegri in questa domenica 4 gennaio 2026: Theo Hernandez resterà a Milano, mentre Maignan si avvicina al rinnovo di contratto. Nel frattempo, si fanno strada le voci sul possibile arrivo di Nkunku. Ecco un aggiornamento sulle principali novità di oggi, tra smentite ufficiali e indiscrezioni di mercato, che riguardano il club rossonero.
Le top news di oggi, domenica 4 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra smentite e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
