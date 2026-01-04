Milan Leao come ‘Black Mamba’ | cambio di mentalità per il portoghese sotto la guida di Allegri
Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, Rafael Leao ha maturato un nuovo approccio al suo ruolo al Milan. Il cambiamento di mentalità ha contribuito a migliorare le sue prestazioni e l’approccio tattico, portando il portoghese a un livello più maturo e consapevole. Questa trasformazione evidenzia l’importanza di un metodo di lavoro diverso e di un’attenta gestione delle capacità individuali nel calcio professionistico.
