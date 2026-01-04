Milan in fiducia dopo Cagliari | ora il Genoa a San Siro

Dopo la vittoria a Cagliari, il Milan si prepara ad affrontare il Genoa a San Siro. La prestazione della squadra di Allegri, caratterizzata da un secondo tempo di controllo, ha rafforzato la fiducia nel campionato. Ora, l’obiettivo è proseguire il percorso positivo e consolidare la posizione in classifica, affrontando con attenzione e determinazione la prossima sfida contro il team ligure.

Il Milan rilancia. La vittoria di Cagliari, costruita soprattutto in un secondo tempo di controllo e personalità, rafforza il percorso della squadra di Massimiliano Allegri in campionato e restituisce fiducia all'ambiente rossonero. Il traguardo dichiarato resta la qualificazione in Champions League, ma a Milanello il clima è quello di chi sente di poter andare oltre, senza proclami e con un mantra chiaro: una partita alla volta. I tre punti conquistati in Sardegna pesano perché confermano solidità e crescita, in una fase della stagione in cui sbagliare diventa sempre più costoso. Ora l'attenzione si sposta subito su Genoa, atteso giovedì sera a San Siro.

