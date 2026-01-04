Milan Di Stefano su Pulisic | Dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni Sulla coppia con Leao…

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni al seguito del Milan, per approfondire diversi temi. Tra questi, le condizioni di Christian Pulisic, recentemente infortunato. Di Stefano ha riferito che il calciatore dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni e ha commentato la possibile combinazione in attacco con Leao. Ecco le sue parole, per un quadro chiaro della situazione attuale.

