Migrante cade in mare durante la traversata tre sudanesi evacuati a Lampedusa

Durante la traversata verso l’Italia, un migrante sudanese di circa 25 anni è caduto in mare dopo circa due ore dalla partenza del gommone. I tre migranti, tra cui il giovane, sono stati successivamente evacuati a Lampedusa dalla ONG Solidaire, diretta verso La Spezia. L’incidente evidenzia le difficoltà e i rischi dei viaggi migratori nel Mediterraneo, sottolineando l’importanza delle operazioni di soccorso e delle politiche di gestione dei flussi migratori.

Un sudanese di circa 25 anni è caduto accidentalmente in mare dopo circa due ore dalla partenza del gommone su cui viaggiavano i migranti poi soccorsi dalla ong Solidaire, ora diretta a La Spezia, porto assegnato dal Viminale. A riferirlo alle forze dell'ordine sono stati tre connazionali, due.

